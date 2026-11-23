İstanbul'da aniden başlayan dolu, Silivri'de bazı noktaları kısa sürede beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden başlayan dolu yağışı kısa süre etkili oldu. Silivri'de bazı noktalar beyaza bürünürken dolu yerini yağmura bıraktı ve yağmurun gece boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Silivri'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle Silivri'de bazı noktalar beyaza büründü. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağmurun gece boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı