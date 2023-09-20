İstanbul'da Ambulansla Uyuşturucu Operasyonu: 84 Kilogram Skunk ve 32 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Bulgaristan'dan İstanbul'a gelen bir hasta nakil ambulansında yapılan aramalarda 84 kilogram skunk ve 32 kilogram eroin ele geçirildi. Ambulanstaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Eyüpsultan'da yapılan bir başka operasyonda ise 44.5 kilogram skunk ele geçirilirken Bosna Hersek uyruklu 4 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

BULGARİSTAN'dan İstanbul'a gelen bir hasta nakil ambulansı, polis ekiplerince durduruldu. Ambulansta yapılan aramalarda 84 kilogram skunk ve 32 kilo eroin ele geçirildi. Ambulanstaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından Eyüpsultan'da yapılan bir başka operasyonda ise 44.5 kilogram skunk ele geçirilirken Bosna Hersek uyruklu 4 kişi de yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan gelen bir hasta nakil ambulansında uyuşturucu taşındığı yönünde bilgi aldı. Sözkonusu ihbarı değerlendiren ekipler, hasta nakil ambulansını ülkeye giriş yapmasının ardından teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, İstanbul'a gelen ambulansı bir süre takip ettikten sonra durdurdu. Ambulanstaki 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda gizli bölmelere gizlenmiş, 84 kilogram skunk ve 32 kilo eroin ele geçirildi.

"ZHİR TACİRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Ekipler, Eyüpsultan'da da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Burada da Bosna Hersek uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 44.5 kilogram skunk ele geçirildi. İki farklı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi işlemleri için emniyete götürüldü. Operasyonlara ait görüntülerle detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olursa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.