Fatih'te Karaya Oturan Yük Gemisi Kurtarıldı

(İSTANBUL) - Fatih Ahırkapı Demir Sahası'nda Panama Bayraklı 225 metre uzunluğundaki 'ALFAISALIAH' isimli gemi yük gemisi karaya oturdu. Gemi, bölgeye sevk edilen kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'dan Mısır'a seyreden Panama Bayraklı 'ALFAISALIAH' isimli yük gemisi, Fatih Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Karaya oturan gemi, ekipler tarafından kurtarılmasının ardından yüzdürüldü.

Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" İstanbul'dan Mısır'a seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan ALFAISALIAH isimli 225 metre boyundaki dökme yük gemisi için KEGM-3 botumuz, KURTARMA-9 ve KURTARMA-21 Römorkörümüz, kılavuz kaptanımız ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Yapılan kontrollerin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda başlatılan kurtarma operasyonu neticesinde gemi, başarıyla yüzdürüldü."