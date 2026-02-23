Haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi. İş çıkış saatinde ana arterlerdeki trafik durma noktasına geldi. D-100 Yenibosna mevkiinde yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. İş çıkış saatinde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi. Avrupa Yakası D-100 Yenibosna mevkiinde oluşan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik yer yer durma noktasına geldi. D-100 Yenibosna mevkiinde araçların güçlükle ilerlediği görülürken, oluşan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
