İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 89'a Ulaştı
Yağışlı havanın etkisiyle İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine çıktı. D-100 Karayolu'ndaki araçlar güçlükle ilerliyor.
İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.40 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. D-100 Karayolu Avcılar Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel