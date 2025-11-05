İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 89'a Ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.40 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. D-100 Karayolu Avcılar Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel