İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran trafik yoğunluğu, ana arter ve bağlantı yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Zeytinburnu güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Küçükçekmece ile Bakırköy arasındaki bağlantılarda ve Merter çevresinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Esenler, Bağcılar, Güngören ve Gaziosmanpaşa çevresindeki ana arterlerde de yoğunluk yaşanırken, bazı güzergahlarda trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş çevresinde de trafik yoğunluğu etkisini gösterdi. Özellikle Haliç Köprüsü'nden geçişlerde araç yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Kartal çevresindeki ana arterlerde etkili oldu.

D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde ve bağlantı yollarında trafik akışının yavaşladığı görülürken, Ataşehir çevresindeki güzergahlarda da araçlar güçlükle ilerledi.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan köprü güzergahlarında da yoğun trafik gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında da araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Öte yandan, her iki yakada da bazı ana arterlerde gerçekleştirilen yol çalışması, trafiği durma noktasına getirdi.

Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma için duraklarda bekleyenler de yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 81 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA