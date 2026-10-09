İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

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İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı. Ana arterler ve caddelerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Çağlayan'dan Esenyurt'a kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında çift yönde de trafik ağır ilerliyor.

Beylikdüzü'nün Ankara istikameti ile Tüyap mevkisi Edirne yönünde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Zeytinburnu ve Bahçelievler mevkileri Edirne istikametinde yoğunluk gözleniyor. Fatih'teki Atatürk Bulvarı'nda her iki istikamette de trafik ağır seyrediyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent bağlantı yolları arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kennedy Caddesi'nde Avrasya Tüneli istikametinde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanırken, Ataşehir ve Sultanbeyli arasında da yer yer yoğunluk görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araçlar ağır ilerliyor.

Kentteki bazı metrobüs, otobüs, metre ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.05 itibarıyla yüzde 80 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 85, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA