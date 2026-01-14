İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Haberler

İstanbul'da haftanın üçüncü günü mesai bitiminin ardından akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu, yağışla beraber Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Hasdal-Seyrantepe mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Otoyolun Mahmutbey gişeleri, Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde ise her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafik yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 ölçüldü.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
