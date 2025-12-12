Haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu

Güncelleme:
İstanbul'da, haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent genelinde, iş çıkış saatinin etkisiyle birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nın birçok noktasında zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, sürücüler uzun kuyruklar oluşan yolda araçlarını güçlükle hareket ettirdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar hafif yoğunluk gözlendi.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında yoğunluk oluşurken, Şile Otoyolu'nun Ümraniye-Üsküdar güzergahında kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Çağlayan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar çift yönlü yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu Hasdal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında da yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, iş çıkış saati olması nedeniyle toplu ulaşımda birçok hattın kesiştiği merkezi istasyonlarda yolcu yoğunluğu görüldü.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67 ölçüldü.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
