İstanbul'da 'Aile Yılı Yürüyüşü' Düzenlendi

İstanbul'da 'Aile Yılı Yürüyüşü' Düzenlendi
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İstanbul Valisi Davut Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Aile Yılı Yürüyüşü'ne katıldı. Gülhane Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevi sakinleri, Bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ve çocuklar bir araya geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Gülhane Parkı'nda düzenlenen "Aile Yılı Yürüyüşü"ne katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü"nü, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutluyor.

İstanbul Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinliğe huzurevlerinde kalan sakinler, Bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ile çocuklar katıldı.

Vali Gül ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da yürüyüşte vatandaşlara eşlik etti.

Bakanlığa bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, ellerinde ailenin önemini ifade eden dövizler taşıdı.

İstanbul Valisi Gül, yürüyüşün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Bakanlığın ülkenin her yerinde çeşitli aktiviteler düzenlediğini söyledi.

Bu etkinliklerle aileyi güçlendirmek ve buna ilişkin farkındalıklar oluşturmanın amaçlandığını dile getiren Gül, "Bugün de Aile Haftası dolayısıyla Gülhane'de trafiğe kapalı olan bir alanda, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle, öğrencilerimizle, yetişkinlerimizle, milletimizin her bir ferdiyle burada kısa bir yürüyüş yaptık. Amacımız farkındalık oluşturmak. İnanıyorum ki aile güçlendiğinde, birçok problemimiz kendiliğinden ortadan kalkacaktır." dedi.

"Yürüyüşümüzü yaptık, farkındalığımızı ortaya koyduk"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, "Aile Haftası" kapsamında 81 ilde eş zamanlı yürüyüşler yapıldığını anlattı.

Turan, aileleri her alanda güçlendirmek amacıyla bazı etkinlikler yaptıklarını dile getirerek, "Bugün de yürüyüşümüzü yaptık. Gün boyunca değişik etkinliklerle, faaliyetlerle yine aile odaklı çalışmalara devam edeceğiz. 'Geleceğimiz aile', 'Güçlü aile, güçlü gelecek, güçlü Türkiye' diyoruz. Bu kapsamda da tüm çalışmalarımızı hassasiyetle toplumun tüm kısımlarını kapsayacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yürüyüşümüzü yaptık, farkındalığımızı ortaya koyduk. Katılım da güçlü oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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