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İstanbul'da 7 organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 7 organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi
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İSTANBUL'da çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurtdışında bulunan ve kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik 28 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 SKM, tehdit' suçları başta olmak üzere çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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