İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı - Haberler

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İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL'da 6 ilçede 52 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL'da 6 ilçede 52 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi.

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Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de 52 farklı adrese helikopter ve özel harekat destekli operasyon düzenledi.

Şok evleri olarak adlandırılan adreslerde insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanan 230'u Afganistan, 195'i Pakistan olmak üzere toplam 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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