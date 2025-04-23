İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: 151 Yaralı, Can Kaybı Yok

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibarıyla; enerji arzında ve altyapısında, doğalgaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir. Can kaybı yok, 151 yaralının tedavisi devam ediyor."