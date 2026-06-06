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İstanbul'da 519 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul'da Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 519 kilogram sentetik uyuşturucu ve 87,6 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 519 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de 4 araç ile 4 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 519 kilogram sentetik uyuşturucu ile 87,6 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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