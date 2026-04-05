Anka Haber Ajansı 5 Nisan Pazar Gündemi
5 Nisan Avukatlar Günü ve İstanbul Barosu'nun 148. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören gerçekleştirilecek. Ayrıca, Şişli'de 'Kayyumun Gölgesinde Yoksulluk' başlıklı Kent Yoksulluğu Buluşması düzenlenecek.
10.30 - 11.30 - 5 Nisan Avukatlar Günü ve İstanbul Barosu'nun 148. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklama yapılacak, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
13.00 - Şişli'de düzenlenecek 34. Kent Yoksulluğu Buluşması'nda, "Kayyumun Gölgesinde Yoksulluk" konuşulacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
14.00 - CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
14.00 - Demokrasi Platformu'nun Bahar Konferanslarının ilki, "Önce Siyaset Değişmeli" başlığıyla düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.30 - 14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarıyla devam edecek. (İSTANBUL / SAMSUN / ANTALYA / İSTANBUL)