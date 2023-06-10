İstanbul'da 37 kaçak göçmen yakalandı, 3 ev sahibine idari para cezası kesildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 37 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, yasal işlemler için geri gönderme merkezlerine teslim edilirken, onları evlerinde barındıran 3 ev sahibine de toplam 212 bin 380 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 37 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, yasal işlemler için geri gönderme merkezlerine teslim edilirken, onları evlerinde barındıran 3 ev sahibine de toplam 212 bin 380 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde konutlarını Türkiye'de kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu kişilere kiralayan ev sahiplerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kaçak göçmen evlerine yönelik yürütülen çalışmalarda Zeytinburnu ilçesinde 7 farklı adres tespit edildi. Koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu adreslere 2 Haziran'da operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, evlerde barındırılan, farklı uyruklarda 37 kaçak göçmen yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yapılan araştırmalar sonucu S.K., S.A. ve İ.U. isimli kişilerin evlerinde kaçak göçmenleri barındırdığı ve bu şekilde haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Yapılan operasyonla söz konusu ev sahipleri de yakalanarak gözaltına alındı. 3 ev sahibine, barındırdıkları kaçak göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere toplamda 212 bin 380 lira idari para cezası uygulandı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla da adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.