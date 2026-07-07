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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da Şişli, Esenler ve Esenyurt'ta düzenlenen 3 ayrı narkotik operasyonunda 116 kilo 390 gram metamfetamin ve 34 kilo 800,5 gram skunk olmak üzere toplam 151 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda biri çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da narkotik ekiplerinin Şişli, Esenler ve Esenyurt'ta düzenlediği 3 ayrı operasyonda 116 kilo 390 gram metamfetamin ile 34 kilo 800,5 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda biri çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen 4 adrese ve 1 araca 6-7 Temmuz tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda biri çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 116 kilo 390 gram metamfetamin, 34 kilo 800,5 gram skunk, 249 sentetik ecza hapı, 10 gram afyon sakızı, 39 kilo 700 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde imalinde kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar, 8 hassas terazi, 2 tabanca, 34 fişek ile 3 bin 200 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği, 5 şüpheli hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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