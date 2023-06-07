İstanbul'da 3 farklı trafik kazası kameralara yansıdı

İstanbul Anadolu Yakası'nda son 1 hafta içinde meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

İSTANBUL'da dikkatsizlik ve hızın yol açtığı 3 farklı trafik kazası kameralara yansıdı. Kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda son 1 hafta içinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Kimi kazalar hasar ile atlatılırken bazı kazalarda yaralanmalar yaşandı.

Maltepe'deki kaza 30 Mayıs Salı günü saat 11.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre freni tutmayan minibüs, yolda hızla ilerlemeye başladı. Minibüs bir süre sonra yol ortasında duran başka bir minibüse arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Yaşanan kaza araç kamerasına yansıdı.