İstanbul'da 3 evden hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 3 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'deki 3 evden yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Adres ve kimlik bilgisi tespit edilen 1'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli yakalandı.

Yapılan sorgulamalarda şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 267 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen 6 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin hırsızlık yapmak için binalara girip çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.