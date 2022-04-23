23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Kent meydanında gerçekleştirilen etkinliklerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Müslüm Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Etkinlikler kapsamında çocuklar tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi.

Programa, Kaymakam Selin Sarı, Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Demir, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.