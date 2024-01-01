İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü

İSTANBUL'da, 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı. İBB trafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.