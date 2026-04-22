İstanbul'da 18 yıl önce işlenen cinayete ilişkin bir zanlı tutuklandı

Güncelleme:
2008 yılında İstanbul'da öldürülen Müzeyyen Hiçgüngörmez cinayetiyle ilgili 37 yaşındaki O.B. tutuklandı. O.B.'nin DNA örnekleri, cinayetle bağlantılı biyolojik bulgularla eşleşti.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatı üzerine eski faili meçhul dosyaları raflardan indiren İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Mayıs 2008'de 79 yaşındaki Müzeyyen Hiçgüngörmez'in akşam saatlerinde Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dosyayı da yeniden ele aldı.

Cinayete ilişkin çalışmalar devam ederken, 1 Kasım 2025'te Eyüpsultan'da "kasten yaralama", "ruhsatsız tabanca taşıma" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltına alınan O.B'nin (37), 18 yıl önceki Müzeyyen Hiçgüngörmez cinayetiyle bağlantısı tespit edildi.

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenen O.B'nin kan örneği, Hiçgüngörmez'in öldürüldüğü daireden alınan ve DNA Veri Arşivi'nde kayıtlı olan biyolojik bulgular ile eşleşti.

Bu tespit üzerine Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan O.B, bugün Hiçgüngörmez cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarıldı. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilen O.B, tekrar cezaevine gönderildi.

O.B'nin ayrıca, "yağma" ve "gasp" suçlarından 35 yıl 30 ay 40 gün hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
