İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 151 kilogram uyuşturucu, 249 sentetik hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında ekipler, 6-7 Temmuz'da Şişli, Esenler ve Esenyurt'ta tespit edilen 4 ev ve bir araca 3 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 151 kilogram uyuşturucu, 249 sentetik ecza hapı, ?2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar, 8 hassas terazi ile 34 mermi ele geçirildi.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.