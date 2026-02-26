Haberler

İstanbul'da 10 tabanca ele geçirilen kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik operasyonda 10 tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik operasyonda 10 tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Saha ve teknik çalışmaların ardından Eyüpsultan'da bir evde kaçak silah ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi yakaladı.

Aramalarda ise 10 tabanca, 25 şarjör, 15 silah gövdesi, 25 kurusıkı tabanca namlusu ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol