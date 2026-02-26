İstanbul'da 10 tabanca ele geçirilen kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik operasyonda 10 tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Saha ve teknik çalışmaların ardından Eyüpsultan'da bir evde kaçak silah ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi yakaladı.

Aramalarda ise 10 tabanca, 25 şarjör, 15 silah gövdesi, 25 kurusıkı tabanca namlusu ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.