İstanbul'da "10. Sağlık Akademisi Eğitim Programı" başladı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Sağlık Akademisi Eğitim Programı, sağlık yöneticilerinin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunmayı hedefleyerek başladı. İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, programla birlikte ehliyet ve liyakat ilkesini vurguladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "10. Sağlık Akademisi Eğitim Programı"nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Sağlık yöneticilerinin ve yönetici adaylarının kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunmayı hedefleyen program, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şişli Dr. Bekir Turan Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, açılış konuşmasında, birçok sağlık çalışanının program kapsamında yönetici pozisyonlarına yükseldiğini belirterek, "Aslında biz burada ehliyet, liyakat ilkesini ispatlamaya çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşların elinden tutmayı hedeflediklerini dile getiren Güner, "Sizin de amacınızın bu olması lazım. Bugün eleştirdiğiniz, 'keşke böyle olmasa' dediğiniz şeyleri siz düzelteceksiniz." diye konuştu.

Akademide eğitim verecek hocaların tecrübelerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Güner, "Burada muhteşem bir tecrübe var. Biz bu tecrübeyi devretmeye talibiz. Önemli olan, siz devralmaya talip misiniz? 'Bana bu yük düşmez' demeyin. Bu misyonu ve sorumluluğu omuzlarımızda hissederek, güzel bir eğitim sezonu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından önceki dönemde 9. Sağlık Akademisi Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan katılımcılarına belgeleri takdim edildi.

98 kişinin katılımıyla başlayan eğitim programı, 23 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP bir il teşkilatını daha feshetti
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı