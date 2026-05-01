İstanbul'da 1 Mayıs Yürüyüşüne Polis Müdahalesinin Ardından, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi : "Barışçıl Protesto Hakkı Sınırlandırılamaz"

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (Amnesty Türkiye), İstanbul'da 1 Mayıs kapsamında Taksim'e yürümek isteyen gruplara yönelik polis müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, barışçıl protesto hakkının izin şartına bağlanamayacağını vurgulayarak, Taksim Meydanı'nın gösterilere açılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, herkesin düşüncelerini barışçıl biçimde ifade etme hakkına sahip olduğunu belirtti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs, 8 Mart, Onur Yürüyüşleri, Cumartesi Anneleri ve daha nicesi… On yıllar boyunca Taksim, toplumun her kesiminden insanların taleplerini görünür kıldığı ortak bir buluşma alanıydı. Bugün ise Taksim Meydanı ve çevresini kapsayan kamusal alan, özellikle 1 Mayıs, 8 Mart ve Onur Yürüyüşü gibi kitlesel eylemler söz konusu olduğunda, tamamen kapatılabilmektedir. Bu durumlarda metro, füniküler ve ana ulaşım hatları durdurulmakta, polis bariyerleriyle bölgeye girişler engellenmektedir. Dolayısıyla ortaya, belirli tarihlerde uygulanan 'tam kapatma' ile genel olarak süregelen 'protestoya kapalı olma' halinin iç içe geçtiği bir durum çıkmaktadır."

Türkiye'de protestolar, 'önceden belirlenen alanlar' gerekçesiyle kent merkezlerinden uzaklaştırılıyor. Bu durum, protesto hakkının özüne aykırı biçimde görünürlüğü sınırlıyor. Taksim ise bu yaklaşımın en sembolik örneklerinden biri. Uzun yıllar boyunca yüz binlerce insanın bir araya geldiği bu alanda, özellikle 2013'ten bu yana protesto hakkı giderek daraltıldı.

Oysa protesto hakkı, diğer tüm hakların korunması için hayati bir araçtır. Taleplerin görünür olması, hesap verebilirliğin ve adalet arayışının temelidir. Bu hakkın kısıtlanması, ihlallerin artmasına ve görünmez hale gelmesine yol açabilir.

Türkiye, taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri gereği barışçıl toplanma hakkını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, gereksiz müdahalelerden kaçınmayı, katılımcıların güvenliğini sağlamayı ve protestoların barışçıl biçimde gerçekleşmesini kolaylaştırmayı içerir."

