İstanbul'da 1 Mayıs Kutlamalarında 416 Gözaltı

İSTANBUL'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında, Taksim'e izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis ekiplerince gözaltına alınan 416 kişiden 372'si ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldı. Hakkında terör suçlarından yakalama kararı bulunan 8 kişi ile izinsiz gösteriye katılan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da düzenlenen kutlamalar sırasında izinsiz gösterilere katılan ve polise direnen 407 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısı gün içinde 416'ya yükselirken, ifadelerinin alınmasının ardından 372 kişi serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri devam eden 44 kişiden 8 'i hakkında terör suçlarından yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. İşlemleri süren 44 şüpheliden 36'sı 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan, 8 kişi ise haklarında terör suçlarından yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilecek.