İstanbul'da 1. Dünya Girişimsel Nöroloji ve Nöroşirürji Kongresi Başladı

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Türk Nöroşirürji Derneği işbirliğinde organize edilen "1. Dünya Girişimsel Nöroloji ve Nöroşirürji Kongresi" İstanbul'da başladı.

Maltepe'de bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, kongrenin yalnızca bilimsel bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda uluslararası standartların yeniden tanımlandığı, yeni klinik protokollerin tartışıldığı ve multidisipliner işbirliklerinin kurulduğu tarihi bir buluşma olduğunu söyledi.

Özdemir, Türkiye'nin böyle bir kongreye ev sahipliği yapmasının, ülkenin bilimsel kapasitesinin ve sağlık alanındaki vizyonunun da güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

İnme hastalığına erken müdahaleyle ilgili bir toplantı yaptıklarını aktaran Özdemir, inme hastalığında her geçen gün artış yaşandığını ve erken teşhisin hastalığın tedavisinde önemli olduğunu vurguladı.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Giray ise inmenin özellikle Akdeniz ve Asya toplumunda oldukça fazla görülen bir hastalık olduğuna dikkati çekti.

Hastalığa ilişkin verileri paylaşan Giray, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl en az 12 milyon kişi inme geçiriyor. Bu vakaların 6,5 milyonu hayatını kaybederken, geriye kalan 4-5 milyona yakın bir kısmı da kalıcı engellilikle yaşamını sürdürüyor. 25 yaş üzerindeki her 4 bireyden biri hayatının bir döneminde inme geçirebiliyor. Türkiye'de ise yılda ortalama 100 bin yeni inme vakası görülmekte." dedi.

Giray, hastalığın sadece bireylerde değil, aileler, iş gücü ve sağlık ekonomisi üzerinde de yıkıcı sorunlar oluşturduğuna işaret ederek, hastalığın erken tedavisinin önemini vurguladı.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Yakar, kongrede beyin damar hastalıklarına yönelik güncel tedavileri tartışmayı ve gelecekte tedavi yöntemlerinin gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.

"Akut inme yönetimi", "trombektomi ve tromboliz", "anevrizma ve damar malformasyonları", "nöroşirürjide minimal invazif yaklaşımlar", "pediatrik nöroloji ve nadir hastalıklar", "beyin-bilgisayar arayüzleri", "multidisipliner işbirliği, "sağlık politikaları ve eşit erişim" konularının ele alınacağı kongre, 3 Ekim'e kadar devam edecek.