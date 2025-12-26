İstanbul CineCollective başvuruları başladı

Beykoz Kundura ve Institut Français ortaklığında hayata geçirilen İstanbul CineCollective'e 17 Şubat 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek.

İlk ya da ikinci uzun metrajlı kurmaca, belgesel ve hibrit film projelerini geliştiren sinemacılar için düzenlenen, uluslararası konuk sanatçı programı ve atölye çalışması olarak kurgulanan CineCollective, 2026 edisyonunda İstanbul Film Festivali ve Köprüde Buluşmalar işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Program, Türkiye'den ve komşu ülkelerden sinemacıların Fransa'dan ve bölgeden profesyonellerle bir araya gelerek proje geliştirme süreçlerini ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ustalık sınıfları tüm katılımcılara açık olacak

Katılımcılar mentorluklar, grup çalışmaları ve kolektif değerlendirme oturumları aracılığıyla projelerinin sanatsal ve yapım aşamalarını geliştirme imkanı bulurken, ortak yapım ve uzun vadeli işbirlikleri için de yeni bağlar kuracak.???????

Etkinlikte belgesel ve kurmaca projeler için iki ayrı çalışma grubu oluşturulurken, tanınmış yönetmenlerin katılımıyla gerçekleşecek ustalık sınıfları tüm katılımcılara açık olacak.

Nisan 2026'da Beykoz Kundura'da gerçekleştirilecek bir haftalık kapasite geliştirme programı proje yazımı, sunum (pitching) materyalleri ve sektörle buluşma süreçlerine odaklanan atölyeler, söyleşiler ve uluslararası paylaşımlar içeriyor.

Katılımcılar, ayrıca İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar'a davet edilerek, bölgesel ve uluslararası karar vericilerle doğrudan temas kurma fırsatı yakalıyor.

Seçilen projeler 24 Şubat'ta açıklanacak

Açık çağrı kapsamında katılımcılar, projelerin sanatsal niteliği, bölgesel gelişim potansiyeli ve sinemacıların programa olan motivasyonları doğrultusunda belirlenecek. ???????

İstanbul CineCollective'e 17 Şubat 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Program, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Türkiye vatandaşı sinemacıların başvurularına açık olacak.

Seçilen projeler 24 Şubat'ta açıklanacak. Konuk sanatçı programı 8-13 Nisan 2026'da, program ise 8-13 Nisan 2026'da Beykoz Kundura'da gerçekleştirilecek.

Katılım ücretsiz olup konaklama, atölye programı ve program süresince ulaşım masrafları İstanbul CineCollective tarafından karşılanıyor.

İstanbul CineCollective açık çağrısına ilişkin detaylı bilgilere, Beykoz Kundura'nın web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir.