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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açılış törenlerine katılım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da gerçekleştirilecek anahtar teslim törenine katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katılacak.

ANKA HABER AJANSI 20 OCAK 2024 GÜNDEMİ

11.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da; Yeşilpınar Evleri 2. Etap Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

14.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın; Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu Eyüpsultan Etkinlikler Politika Güncel Haberler

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