İstanbul Boğazı 'yat yarışı' nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race' yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre; İstanbul Boğazı'nın 08.40 itibarıyla gemi geçişlerine kapatıldığı 18.40'da ise açılacağı belirtildi.
