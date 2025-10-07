Haberler

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı
İstanbul Valiliğince, Filistin'e destek amacıyla Boğaz'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Filistin bayrakları asıldı.

Valilik tarafından organize edilen çalışma kapsamında, kentin iki yakasını birleştiren köprülerin korkuluklarına büyük boyutlarda Filistin bayrakları yerleştirildi.

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerde dalgalanan bayraklar, drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
