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İstanbul Boğazı'nda yunuslar sabah Kıyı Emniyeti gemisinin önünde yüzdü

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İstanbul Boğazı'nda yunuslar sabah Kıyı Emniyeti gemisinin önünde yüzdü
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İstanbul Boğazı'nda sabah Beşiktaş Arnavutköy çevresinde görülen yunuslar, Kıyı Emniyeti gemisinin önünde uzun süre ilerledi. Sahilde bulunanlar yunusların boğazdaki hareketlerini ilgiyle izlerken, su üstünden atlayan sürü Anadolu Yakası kıyısına yakın gözden kayboldu.

İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde görülen yunusları sahilde bulunanlar ilgiyle izledi. Bir süre gemilerin önünde peşi sıra üzen yunuslar daha sonra gözden kaybaoldu.

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş Arnavutköy çevresinde görülen yunuslar görsel şölen oluşturdu. Boğazda sabah saatlerinde görülen yunuslar Kıyı Emniyeti gemisinin önünde uzun süre ilerledi. Bu sırada sahilde bulunanlar yunusların boğazdaki hareketlerini ilgiyle izledi. Zaman zaman su üstünden atlayarak yüzen yunuslar birbirleriyle yarıştı. Gemilerin önünde yüzerek geçen yunus sürüsü Anadolu Yakası kıyısına yakın oldukları sırada gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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