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İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi

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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde büyük bir tehlike atlatıldı. 40 bin 696 ton petrol taşıyan Osaka isimli dev tanker dümen arızası yaşayarak Haydarpaşa açıklarına sürüklendi. Olayın ardından devreye sokulan 3 kurtarma römorkörü yaklaşık 3 saatlik uğraş sonucu tankeri çekerek Küçükçekmece açıklarına demirletti.

İstanbul Boğazı'nın Marmara çıkışında sabah saatlerinde tehlike atlatıldı. 40 bin 696 ton petrol ürünü yüklü tanker dümen arızası nedeniyle Haydarpaşa açıklarında sürüklenmeye başladı. Olayın haber alınmasıyla alarma geçildi. 183 metre boyundaki tanker Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle Küçükçekmece açıklarında güvenli bir alanda demirletildi.

DÜMEN ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, olay sabah İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi çıkışında 06.00 sıralarında yaşandı. 40 bin 696 ton petrol ürünü yüklü Osaka adlı tanker dümen arızası nedeniyle Haydarpaşa açıklarında sürüklenmeye başladı. Olayın haber alınmasıyla alarma geçilirken kılavuz kaptan eşliğinde 3 kurtarma römorkörü devreye sokuldu. Kurtarma ekipleri yaklaşık 3 saatlik uğraş sonucu karaya sürüklenen tankeri çekerek Küçükçekmece açıklarına demirletti.

PETROL YÜKLÜ TANKER EMNİYETE ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklama şöyle; "Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen OSAKA isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tanker römorkörlerimizce anında müdahale edilerek emniyete alındı. Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimizce çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı Küçükçekmece Haydarpaşa İstanbul Marmara Güncel Haberler

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