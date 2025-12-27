Haberler

Beşiktaş önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

Güncelleme:
İstanbul Beşiktaş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu tekne, Kabataş İskelesi'nde emniyete alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, içerisinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Çırağan Sarayı önlerinde sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada, teknenin KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Kabataş İskelesi'nde emniyete alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
