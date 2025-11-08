İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda Aşiyan önlerinde sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, içinde bulunan 2 kişiyle birlikte kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı ve İstinye'de emniyete alındı.
İstanbul Boğazı'nda, Aşiyan önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aşiyan önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan, 7 metre boyundaki teknenin, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek İstinye'de emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel