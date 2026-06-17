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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği dev vinç gemisinin geçişinin ardından yeniden açıldı

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İstanbul Boğazı, dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000'in yaklaşık 6 saat süren geçişinin ardından gemi trafiğine yeniden açıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000"in geçişini tamamlamasının ardından yeniden açıldı.

Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden vinç gemisinin yaklaşık 6 saat süren Boğaz geçişi tamamlandı.

Geçiş nedeniyle saat 05.25 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı, saat 13.30 itibarıyla güney-kuzey yönde gemi trafiğine açıldı.

Kaynak: AA / Adem Koç
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