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Boğaz’da Gemi Arızası: Trafik Çift Yönlü Askıya Alındı

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Panama bandıralı kuru yük gemisinin arıza yapması nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Panama bandıralı kuru yük gemisinin arıza yapması nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boğaz'a kuzeyden giriş yapan geminin arızalandığı belirtilerek, Büyükdere mevkisinde yeniden kuzey yönüne döndürülen geminin Kurtarma-11 ve Kurtarma-3 römorkörleri eşliğinde Kilyos Demir Sahası'na götürüldüğü kaydedildi.

Panama bandıralı "Vela Prime" isimli geminin kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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