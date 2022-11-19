İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı, trafik askıya alındı Güncel Haberler Kandilli açıklarında konteyner gemisi arızalandı. Olayın ardından Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Kandilli açıklarında konteyner gemisi makine arızası verdi. Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı. BOĞAZDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI 147 metre boyundaki gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği geçici olarak askıya alındı. KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı Kandilli Güncel Haberler

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