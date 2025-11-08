İstanbul Boğazı'nda Balık Tutarken Erkek Cesedi Bulundu
Beykoz Çubuklu Sahili'nde balık tutan vatandaşlar, suda bir erkek cesedi buldu. Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri cesedi denizden çıkardı ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
İstanbul Boğazı'nın Çubuklu Sahili'nde balık tutan vatandaşlar, erkek cesedi buldu.
Beykoz Çubuklu Sahili'nde öğle saatlerinde balık tutan vatandaşlar, suda bir erkek cesedi fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekibi sevk edildi.
Ekiplerin denizden çıkardığı ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel