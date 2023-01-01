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İstanbul yeni yıla yoğun sisle uyandı! Boğaz'da trafik çift yönlü olarak kapatıldı

Güncel Haberler

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yeni yıla yoğun sisle uyandı. Boğaz'da da olası kazaları önlemek amacıyla gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

YOĞUN SİS YAŞANIYOR

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca hava durumunun normale dönmesinin ardından gemi trafiğinin yeniden normale döneceği öğrenildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Boğazı Güncel Haberler

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