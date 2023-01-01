İstanbul yeni yıla yoğun sisle uyandı! Boğaz'da trafik çift yönlü olarak kapatıldı Güncel Haberler İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yeni yıla yoğun sisle uyandı. Boğaz'da da olası kazaları önlemek amacıyla gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi. YOĞUN SİS YAŞANIYOR İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca hava durumunun normale dönmesinin ardından gemi trafiğinin yeniden normale döneceği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Boğazı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul yeni yıla yoğun sisle uyandı! Boğaz'da trafik çift yönlü olarak kapatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.