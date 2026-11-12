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İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi polis buldu

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İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dairede arama yaptı; polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

???????Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde ceset bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Dairede arama yapan ekipler, halıya sarılı halde erkek cesedi buldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA
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