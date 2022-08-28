Beşiktaş'ta otomobille köpeğe çarptı
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BEŞİKTAŞ'ta karşıya geçen köpeğe otomobil çarptı.
BEŞİKTAŞ'ta karşıya geçen köpeğe otomobil çarptı. Sürücü köpeği kontrol etmek için durmadı.
Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde saat 10.00 sıralarında, otomobil sürücüsü yaya geçidinden karşıya geçen köpeğe çarptı. Otomobilin sürücüsü köpeği kontrol etmek için durmadı. Kameraya yansıyan görüntülerde 34 EIT 358 plakalı otomobil sürücüsünün, köpeğe çarptıktan sonra, durmadan yoluna devam ettiği yer aldı. Köpek karşı tarafa doğru koşup uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Güncel