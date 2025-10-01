Haberler

İstanbul Beşiktaş'ta Ahşap Bina Yangını

İstanbul Beşiktaş'ta Ahşap Bina Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta 3 katlı bir ahşap binada çıkan yangın çevredeki bina ve alanlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki bazı yapılara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.