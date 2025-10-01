İstanbul Beşiktaş'ta Ahşap Bina Yangını
Beşiktaş'ta 3 katlı bir ahşap binada çıkan yangın çevredeki bina ve alanlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.
İstanbul Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki bazı yapılara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.