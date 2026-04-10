İstanbul Başsavcılığı'ndan 35 Şüpheli Hakkında "Sumud Filosu" İddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan 'Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye ilişkin soruşturmayı tamamladı. 35 şüpheli hakkında insanlığa karşı suç ve soykırım gibi ciddi suçlamalarla iddianame düzenlendi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda "Sumud Filosu" olarak bilinen sivil deniz organizasyonuna yönelik müdahaleye ilişkin soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında; insanlığa karşı suç, soykırım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, nitelikli yağma, mala zarar verme ve ulaşım araçlarının alıkonulması suçlarından iddianame düzenlendi.

Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen incelemede, filoda yer alan gemilere uluslararası sularda seyir halindeyken İsrail güvenlik unsurları tarafından silahlı müdahalede bulunulduğu tespit edildi. Açıklamada, söz konusu müdahalenin hukuki meşruiyetinin bulunmadığı ve ağır, sistematik nitelik taşıdığı belirtildi.

Müdahale kapsamında gemilerin zorla durdurulduğu, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulduğu, fiziksel saldırıya uğradığı ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakıldığı ifade edildi. Bu eylemlerin uluslararası hukukun temel normlarının açık ve ağır ihlali olduğu vurgulandı.

Soruşturma sonucunda, eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları belirlenen, bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında insanlığa karşı suç, soykırım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, nitelikli yağma, mala zarar verme ve ulaşım araçlarının alıkonulması yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

6 ili birden bağlayacak dev proje! Sadece 2 saat sürecek

6 ili birden bağlayacak dev proje! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu