İstanbul Başsavcılığı'ndan 35 Şüpheli Hakkında "Sumud Filosu" İddianamesi

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda "Sumud Filosu" olarak bilinen sivil deniz organizasyonuna yönelik müdahaleye ilişkin soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında; insanlığa karşı suç, soykırım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, nitelikli yağma, mala zarar verme ve ulaşım araçlarının alıkonulması suçlarından iddianame düzenlendi.

Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen incelemede, filoda yer alan gemilere uluslararası sularda seyir halindeyken İsrail güvenlik unsurları tarafından silahlı müdahalede bulunulduğu tespit edildi. Açıklamada, söz konusu müdahalenin hukuki meşruiyetinin bulunmadığı ve ağır, sistematik nitelik taşıdığı belirtildi.

Müdahale kapsamında gemilerin zorla durdurulduğu, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulduğu, fiziksel saldırıya uğradığı ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakıldığı ifade edildi. Bu eylemlerin uluslararası hukukun temel normlarının açık ve ağır ihlali olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA