İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 4 yaralı
İstanbul Basın Ekspres Yolu Bahçelievler mevkiinde meydana gelen kazada 2 kamyon ve 1 otomobil karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve bölgede trafik oluştu.
Özgür EREN/İSTANBUL BASIN Ekspres Yolu Bahçelievler mevkiinde iki kamyon ve 1 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada iki kamyonda devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik oluştu.