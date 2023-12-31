İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 4 yaralı

Özgür EREN/İSTANBUL BASIN Ekspres Yolu Bahçelievler mevkiinde iki kamyon ve 1 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada iki kamyonda devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel