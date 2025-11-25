İstanbul Barosu'ndan Beyoğlu Kaymakamlığı'na Tepki

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ilçedeki tüm toplantı, yürüyüş ve basın açıklamalarını yeniden yasaklamasına tepki göstererek kararın hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 25 Kasım öncesinde ilçede tüm eylem ve etkinlikleri kapsayan yeni bir yasak kararı duyurmasının ardından İstanbul Barosu yazılı bir açıklama yaptı. Baro, geçen yıl aynı kapsamda getirilen yasağın, kendi açtıkları dava sonucunda İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

Açıklamada, mahkemenin iptal ettiği kararın benzerinin tekrar uygulanmasının, Anayasa'da güvence altına alınan barışçıl toplanma hakkına ve mahkeme kararlarının bağlayıcılığına açık aykırılık oluşturduğu belirtildi.

Baro, yasaklama kararına karşı dava açacaklarını belirterek, "Kadınların eşitlik, adalet ve yaşam hakkı mücadelesinin önüne idari engeller konulamaz. Bu hukuksuz yasaklama kararına karşı derhal dava açıyoruz; hukuka aykırılık yine yargı önünde tespit edilecektir. 25 Kasım, kadınların kamusal alanda görünürlük, adalet talebi ve yaşam hakkı mücadelesinin günüdür. Bu mücadele, idari yasaklarla bastırılamaz; toplumun ortak vicdanında ve hukuk düzeninde karşılığını bulmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.