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İstanbul Barosu, avukat Pehlivan'ın Kandıra'ya sevkini eziyet yasağı ihlali saydı

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İstanbul Barosu, avukat Pehlivan'ın Kandıra'ya sevkini eziyet yasağı ihlali saydı
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İstanbul Barosu, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ın gece 03.00'te ailesi ve avukatlarına haber verilmeden Çorlu'dan Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevkini eziyet yasağı ihlali saydı. Baro, sevkin gerekçesinin açıklanmasını ve Pehlivan'ın Silivri'deki cezaevine nakledilmesini istedi.

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ın gece saat 03.00'te ailesi ve avukatlarına haber verilmeden Çorlu'dan Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmesine tepki gösterilerek, uygulamanın "eziyet yasağının ihlali" olduğu ifade edildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mehmet Pehlivan'ın Kandıra'ya sevki eziyet yasağının ihlalidir. Mesleki faaliyetlerinden üretilen isnatlarla İBB davasında tutuklu yargılanan üyemiz Av. Mehmet Pehlivan, gece saat 03.00 sularında, ailesine ve avukatlarına haber verilmeden Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmiştir. Silivri'de duruşmaları devam eden meslektaşımızın, yargılandığı yerden yüzlerce kilometre uzağa gönderilmesi; duruşmalara katılımını eziyete çevirecek bir tutum olup, savunmaya hazırlanmasını ve avukatlarıyla etkili iletişim kurmasını güçleştireceği açıktır. Tutukluluğun yükünü ağırlaştıran bu uygulama kabul edilemez.

Tutukluluk, haklardan yoksun bırakılma hali değildir. Anayasa'nın 17. maddesi işkenceyi, eziyeti ve insan onuruyla bağdaşmayan muameleyi yasaklamaktadır. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile masumiyet karinesi, Anayasa'nın 15. maddesi uyarınca savaş ve seferberlik halinde dahi korunması gereken güvencelerdir. Cezaevi idaresinin her işlemi bu güvencelere uygun olmak zorundadır.

Avukatlık faaliyetlerinin suçlama konusu yapılması savunmanın bağımsızlığını hedef almakta; tutuklu bir avukatın kendi savunmasını hazırlamasının da güçleştirilmesi bu müdahaleyi ağırlaştırmaktadır. Adalet Bakanlığı, sevkin gerekçesini, neden gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ve ailesi ile avukatlarına neden bilgi verilmediğini derhal açıklamalıdır. İstanbul Barosu olarak, üyemiz Av. Mehmet Pehlivan'a yönelik bu eziyete son verilmesini ve duruşmalarının görüldüğü Silivri'deki ceza infaz kurumuna derhal nakledilmesini talep ediyoruz. Meslektaşımızın haklarının ve sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA
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