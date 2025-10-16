Haberler

İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Kritik Düzeyde

İSKİ verilerine göre, İstanbul barajlarının doluluk oranı 16 Ekim 2025 itibarıyla yüzde 24,75'e geriledi. İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, su tasarrufu çağrısında bulunarak halkın desteğini beklediklerini vurguladı.

(İSTANBUL) İski verilerine göre, 16 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 24,75 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen yıl aynı dönemde yüzde 33 seviyesindeydi. İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, "Son yılların en şiddetli kuraklığına rağmen halkımızı susuz bırakmadık, ancak su tasarrufu şart" dedi.

İstanbul'da son günlerdeki yerel yağışlara rağmen barajlardaki su seviyeleri kritik seviyenin altına indi. İSKİ verilerine göre, 16 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 24,75 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen yıl aynı dönemde yüzde 33 seviyesindeydi. İSKİ'nin, Günlük Su Faaliyet Raporu'na göre, İstanbul'daki 10 aktif barajdan 8'inde su seviyesi kritik düzeyin altında seyrediyor.

"Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 25'in altına gerilemiş durumda"

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa da, barajlardaki düşüşe ilişkin yaptığı açıklamada su tasarrufu uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başa, "Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 25'in altına gerilemiş durumda. Bu oran geçen yıl yüzde 33 seviyesindeydi. Günlük su kullanımımız 3 milyon 160 bin metreküp civarında. Son yılların en şiddetli kuraklığına rağmen İSKİ aldığı önlemlerle halkımızı susuz bırakmadı. Bu dönemi sorunsuz atlatmamız için su tasarrufu konusunda abonelerimizin desteğini bekliyoruz. Çünkü su varsa hayat var." dedi.

"En düşük doluluk Kazandere ve Pabuçdere'de"

İSKİ'nin 16 Ekim 2025 tarihli Günlük Su Faaliyet Raporu'na göre, İstanbul'daki 10 aktif barajdan 8'inde su seviyesi kritik düzeyin altında seyrediyor.

Baraj bazında doluluk oranları şöyle:

Kazandere: %2,57

Pabuçdere: %10,16

Ömerli: %15,61

Alibey: %13,95

Elmalı: %49,69

Terkos: %30,14

Sazlıdere: %27,19

Büyükçekmece: %29,52

Darlık: %38,72

Istrancalar: %28,93

Kentteki toplam biriktirme hacmi 867,891 milyon m³, mevcut su hacmi ise 214,834 milyon m³ olarak ölçüldü.

"Su havzaları alarm veriyor"

Uzmanlara göre, İstanbul'un su havzalarında yıl boyunca düşük yağış oranları baraj seviyelerini kritik noktaya getirdi. Barajlardaki mevcut su seviyelerinin, olası yağışsız bir kış döneminde İstanbul'un içme suyu rezervlerini zorlayabileceği belirtiliyor.

"İstanbullulara çağrı: Su varsa hayat var"

İSKİ, sosyal medya ve web portalı üzerinden yaptığı paylaşımlarda vatandaşlara "Su varsa hayat var" sloganıyla çağrıda bulunarak tasarruf tedbirlerini hatırlattı. Kurum, yağışsız geçen yaz mevsiminin ardından ekim ayında da beklenen doluluk seviyesine ulaşılamadığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
