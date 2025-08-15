İstanbul Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 90 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İSTANBUL Avcılar'da bir ev, iş yeri ve araca düzenlenen operasyonda toplam 90 kilogram 450 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda 14 Ağustos Perşembe günü Avcılar'da bir adrese, iş yerine ve araca operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçta yapılan aramalarda valizler ve koliler içinde poşetlere doldurulmuş halde 83 kilo 600 gram skunk ve 6 kilogram 850 gram toz esrar olmak üzere toplam 90 kilogram 450 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.A. ifadesi alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.